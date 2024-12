Chirurgia oncologica, l’Isola fanalino di coda 

La Sardegna, ancora una volta, registra performance molto negative in tema di interventi chirurgici oncologici. Le operazioni per tumore alla mammella, al polmone, al colon retto e alla prostata effettuati entro 30 giorni dalla data di prenotazione sono un indicatore che garantisce il rispetto dei tempi di attesa secondo il Piano nazionale di governo delle liste di attesa, e dagli ultimi dati pubblicati da Agenas, l’Isola si piazza quasi sempre in coda alla classifica degli ospedali italiani.

Per quanto riguarda il tumore alla mammella, il Businco (Brotzu) è ultimo, con appena il 9% degli interventi eseguito entro i termini corretti; all’Aou di Sassari la percentuale è poco più alta (12%), e in quella di Cagliari del 19%. I centri di cura migliori sono l’Aou pisana con il 99,9% del rispetto dei tempi, l’Aou di Padova (99%), il San Carlo di Potenza (98%), il Cannizzaro di Catania e (97,9%) e l’Aou di Verona (97,6%).

«Ogni giorno a 160 donne in Italia viene diagnosticato un cancro al seno», ha ricordato il ministro della Salute Orazio Schillaci, in un messaggio inviato ieri alla presentazione delle attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt). Schillaci ha sottolineato l'impegno del ministero a «promuovere su tutto il territorio nazionale una maggiore partecipazione ai programmi di screening», ma nell’Isola solo la metà delle aventi diritto viene invitata ai controlli.

Per il tumore del colon, l’Aou di Sassari è al 77,9% degli interventi eseguiti entro il mese, l’Aou di Cagliari al 52,3%. Sul tumore al polmone, Sassari è all’8%, alla prostata, Sassari è al 4,3%, il Brotzu al 14,3%.

RIPRODUZIONE RISERVATA