Chirurgia, il rilancio dell’ospedale di Sorgono 

È un ospedale che vuole resistere e produrre eccellenza il San Camillo di Sorgono, puntando ad essere sempre più riferimento della bassa e media intensità di cura. Nella serata di ieri, la visita dei vertici Asl 3, col Dg Paolo Cannas, il direttore sanitario Serafino Ponti e la direttrice di distretto Paola Raspitzu, illustrando a sindaci e Comitato Sos, i focus sul presidio, dove proseguono i lavori della nuova Tac e si potenzia la week surgery, coordinata da Francesco Cabras. Si aggiungono, la risoluzione dei disservizi al mammografo in radiologia, mentre l’iter progettuale della Snai con la Comunità Montana Barbagia-Mandrolisai è pronto a supportare altri 200 pazienti oncologi e affetti da patologie cardiache. «Il San Camillo assume un ruolo sempre più centrale nella strategia aziendale – ha dichiarato Cannas –. Le attività chirurgiche procedono al meglio e da giovedì 13 la week surgery si arricchirà degli interventi urologici, puntando ad abbattere liste d’attesa e ad alleggerire i carichi del San Francesco di Nuoro». Per Serafino Ponti «l’avvio degli interventi urologici insieme agli altri servizi già attivi e in fase di predisposizione, potenzieranno la week surgery rendendo sempre più attrattivo l’ospedale». Ampia la soddisfazione dei sindaci presenti per l'occasione: il primo cittadino di Sorgono Franco Zedde; di Teti Costantino Tidu e di Aritzo Paolo Fontana, insieme al vicepresidente della Comunità Montana Costantino Murru.

