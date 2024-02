Chirurgia, il primario lascia? 

Primario che viene, primario che vai. Gian Pietro Gusai pronto a lasciare Lanusei per il Brotzu. Ancora non ci sono atti ufficiali, ma al concorso indetto per la direzione della struttura complessa di chirurgia del Brotzu di Cagliari, il primario è in testa alla graduatoria, quindi potrebbe lasciare presto il Nostra Signora della Mercede. La notizia è una doccia fredda per il territorio, che rischia di oscurare le confortanti novità degli ultimi giorni: il primario della radiologia e tre nuovi medici di medicina generale. La Asl dice di non aver ricevuto comunicazione. Il direttore generale Andrea Marras non si sbottona: «Finché non ci sarà un atto pubblico e una comunicazione del dottor Gusai non posso commentare. Lo farò al momento opportuno, quando l’atto sarà pubblico».

Le reazioni

La chirurgia, sotto la sua direzione da luglio 2020, ha lavorato instancabilmente, attirando anche pazienti non ogliastrini, confermando l’eredità lasciatagli dal suo predecessore, il dottor Coppola. Con il suo trasferimento, potrebbe subire una battuta d’arresto. Il sindaco Davide Burchi auspica che venga data continuità alla chirurgia: «L'idea che Gusai si rechi verso altri lidi dispiace, perché è un ottimo chirurgo e questa cosa ci mette di fronte a una nuova sfida. L’ospedale ha avuto negli anni professionisti di grandissimo livello, tra questi Gusai, e quando hai un professionista di questo calibro vorresti che continuassero a lavorare in Ogliastra, perché il livello del singolo poi è il livello dell’ospedale. Dovremmo essere in grado di dimostrare che la forza delle strutture sanitarie ogliastrine e dell’ospedale va oltre quella del singolo e quindi pensare all’eventuale sostituzione, speriamo con un professionista di pari livello». Aurelia Orecchioni, segretaria territoriale della Uil fpl, non ha preso di buon grado la novità: «Restiamo basiti. A leggere le notizie degli ultimi giorni sembrava stesse andando tutto benissimo per la sanità ogliastrina. Adesso leggiamo del Direttore di chirurgia primo in un concorso a Cagliari e quindi prossimo ad andare via, fermo restando che ognuno fa le sue scelte personali e professionali, dispiace che per l'ennesima volta la nostra Asl si trova a dover ricominciare da capo».

