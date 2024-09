Chirurgia, i salti mortali dei camici bianchi 

A San Gavino il personale sanitario del reparto di chirurgia dell’ospedale, nonostante un organico fortemente sottodimensionato, lavora con grande professionalità e umanità per far fronte alle tante situazioni di emergenza. Da sette mesi a dirigere la struttura complessa è il professor Enrico Erdas, 56 anni: «Malgrado le scarse risorse disponibili – rivendica – sono stati raggiunti risultati fino qualche tempo fa impensabili: interventi chirurgici di alto profilo (su fegato, stomaco, colon, tiroide, surrene e parete addominale, con tecniche open e mininvasive), presa in carico di tutti i casi oncologici con indicazione chirurgica (pazienti che fino al 2023 erano costretti a cambiare Asl per ricevere cure chirurgiche), riduzione drastica dei trasferimenti delle urgenze chirurgiche, crescita esponenziale di tutte le attività ambulatoriali e soddisfazione palpabile tra il personale medico e infermieristico».

L’organico attuale è di sette medici, ma solo quattro possono svolgere turni notturni e solo tre possono coprire reperibilità notturne a causa di limitazioni funzionali certificate: «Considerando che da contratto nazionale ogni medico può svolgere un massimo di 5 turni notturni e non più di 10 reperibilità al mese – rimarca Erdas – la chirurgia generale non è ancora a regime per garantire l’urgenza 24 ore su 24. Tuttavia, salvo la notte e la domenica, le urgenze chirurgiche provenienti dal nostro pronto soccorso sono sempre garantite. E questo grazie all’impegno costante profuso dai miei collaboratori e dal sottoscritto, che per arrivare a ottenere questo risultato svolge un orario settimanale medio di 50 ore. Per arrivare a garantire le urgenze H24 è indispensabile disporre di almeno 10 medici in grado di svolgere turni notturni e reperibilità».

Ma fino ad oggi la maggior parte delle assunzioni sono avvenute negli ospedali di Cagliari e Sassari dove, rileva il chirurgo, «si trova concentrato un numero esorbitante di medici e specializzandi, mentre gli ospedali periferici, che drenano un enorme bacino d’utenza, sono lasciati allo sbando costringendo le amministrazioni a “spremere” ulteriormente i pochi medici rimasti con il risultato di indurre molti ad andarsene. Un circolo vizioso. Fin quando non si capirà che il personale medico ed infermieristico va assunto e distribuito in base alle esigenze con concorsi mirati, non ci sarà alcuna speranza di invertire la tragica rotta intrapresa da tempo dalla sanità sarda».

RIPRODUZIONE RISERVATA