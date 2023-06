Chirurgia d’urgenza apre i battenti 

Una novità, un primo scossone per arginare la cronica carenza di medici. A Nuoro nasce la struttura complessa della Chirurgia d’urgenza dell’università di Sassari, diretta da Claudio Feo. Lavorerà in sinergia con l’altra struttura complessa dell’ospedale San Francesco, la Chirurgia generale guidata da Carlo De Nisco. Il nuovo reparto inaugurato ieri mattina dall’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, vedrà all’opera 4 specializzandi in Chirurgia dell’Ateneo sassarese, che si andranno ad aggiungere agli altri 3 della Chirurgia generale, potenziando così il dipartimento nuorese che negli anni ha conosciuto diverse criticità.

Una conquista

Si legge negli sguardi dei presenti. Il direttore generale della Asl, Paolo Cannas, puntualizza: «C’è una grandissima soddisfazione, facciamo partire una nuova equipe con un primario e 4 chirurghi. Contiamo, nel giro di due o tre settimane, di potenziarla ulteriormente. Questo permetterà al dipartimento chirurgico di lavorare con più serenità ed entusiasmo». Cannas prosegue: «Stiamo puntando alla costruzione di importanti accordi per creare nuove opportunità, potenziando i percorsi clinici e le strutture aziendali. Sì, è un passaggio che porta entusiasmo in un ospedale che nel campo della chirurgia vanta una tecnologia di alto livello (pensiamo al robot da Vinci di nuovissima generazione). Tuttavia, avevamo bisogno di acquisire nuove professionalità. Le due strutture complesse lavoreranno in sinergia, cosa che ci permette di credere in questo progetto e di guardare al futuro del San Francesco con più ottimismo».

La Regione

L’assessore Doria voleva esserci, a tutti i costi. Ha raggiunto Nuoro poco prima delle 13. «È un giorno da ricordare per questo presidio - dice -. C’è un lavoro di sinergia tra il mondo ospedaliero e quello universitario che ci permette di rilanciare e supportare il San Francesco, che è a tutti gli effetti il terzo polo sanitario dell’Isola». Doria spiega tecnicamente la novità: «La Chirurgia d’urgenza è quella che tutti i giorni “bussa” al Pronto soccorso con l’appendicite, la perforazione o l’infarto intestinale. Quello che abbiamo allestito è un modo ordinato di poter fare dei percorsi: un qualcosa che si possono permettere solo gli ospedali di riferimento, come Nuoro. Come accade in tutta Italia, abbiamo sfruttato l’opportunità di mettere sotto contratto gli specializzandi. Sono medici, non solo studenti».

La squadra

La nuova equipe di Chirurgia d’urgenza sarà capeggiata dal primario, Claudio Feo: «Un grande lavoro ci permette di essere qui oggi, con alcune criticità che cercheremo di risolvere». Il medico Francesco Mbaye aggiunge: «Siamo specializzandi al quarto anno: non vediamo l’ora di metterci al servizio della Asl 3». La collega Eva Livi avvalora: «Siamo consapevoli di avere una grande opportunità». Alberto Loddo conclude: «Non ci aspettiamo di poter dare “svolte”, ma il nostro impegno sarà massimo».

