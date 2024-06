«Chirurgia d’urgenza, a rischio la sicurezza di pazienti e sanitari» 

«Al Brotzu c’è una situazione di grave pericolo per la sicurezza e salute dei pazienti e dei lavoratori che merita un intervento urgente dell’Azienda e delle autorità competenti».

È l’ennesimo grido d’allarme che arriva dal Nursing Up dopo una lettera a firma di 28 dipendenti tra sanitari e operatori socio sanitari che il sindacato ha ricevuto nei giorni scorsi. Nella missiva – spiega il sindacato – si denuncia che «il 5 giugno il reparto di Chirurgia d’Urgenza è stato ampliato, essendo stata inglobata l’ala confinante con il reparto stesso con aumento da 18 a 35 posti letto. Ufficialmente il reparto viene considerato unico e unito ma nella pratica le due corsie sono divise da muri, porte tagliafuoco e ascensori senza nessuna via di comunicazione diretta». Inoltre «nella nuova ala sono stati trasferiti pazienti operati e in condizioni emodinamiche critiche, senza avere dotazioni di monitor adeguati e sufficienti in numero, elettrocardiografi funzionanti, carrelli per medicazioni e per prelievi e carrello per la terapia» e «su 19 posti letto della seconda ala sono presenti soltanto 5 postazioni con l’erogatore di ossigeno fondamentali nel post operatorio». La denuncia riguarda anche la carenza di personale (infermieri e Oss) tanto che «l’igiene, la cura della persona, il rifacimento del letto e cambio biancheria dei 35 pazienti, di cui la maggior parte allettati viene effettuata da soli due Oss».

Criticità che il Nursing Up dice di aver verificato e che portano il sindacato a chiedere «per quale motivo o interesse l’Azienda ha stravolto negativamente nel giro di pochi minuti una realtà assistenziale e lavorativa mettendo in pericolo la salute e la sicurezza».

