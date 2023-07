Chirurgia, dopo un anno segnali di ripartenza 

Ripartenza attesa: la Chirurgia dell’ospedale san Giuseppe Calasanzio riapre al day surgery e week surgery, rispettivamente chirurgia di un giorno e chirurgia di una settimana. L’Asl di Cagliari non ha ancora indicato una data esatta che sancisca la ripresa delle visite e degli interventi ma è al lavoro perché si cominci a operare il prima possibile. In questi giorni diversi pazienti, che tempo fa erano in lista d’attesa, sono già stati contattati per valutare quanti necessitino ancora dell’intervento per il quale erano prenotati.

A occuparsi della riorganizzazione del servizio è il dottor Efisio Olianas, responsabile della Chirurgia generale, con l’incarico di responsabile di struttura seppure facente funzioni.

L’attività

Si ricomincia dunque riprendendo da dove tutto si era fermato più di un anno fa a causa dell’annoso problema della carenza di personale che più volte ha messo in crisi la piccola struttura ospedaliera che ancora oggi soffre per questa deficienza. L’attività di questo tipo di chirurgia riguarderà gli interventi legati alle patologie della parete addominali, la proctologia (colon, retto, ano), le ernie inguinali e addominali, le laparoceli (ernie che si formano su una cicatrice), le colicisti (o cistifellea) e altro. Si tratta dunque di interventi che in alcuni casi non prevedono pernottamento oppure sono di bassa o media complessità e prevedono una degenza massima di cinque giorni.

«Un servizio importante per il nostro territorio», ha commentato il sindaco di Isili Luca Pilia: «Il nostro ospedale ha sale operatorie e reparto nuovi. Occorre far in modo che funzionino e rendano un servizio adeguato ai cittadini del Sarcidano Barbagia di Seulo».

Le altre carenze

Con questo nuovo progetto per la chirurgia, dove è già operativa da quasi un anno la chirurgia plastica con centinaia di interventi e prime visite, l’ospedale si arricchisce di un altro servizio dandosi così un’altra opportunità per il futuro.

Nonostante siano ancora tante le carenze che rendono difficile garantire tutta l’assistenza necessaria ai pazienti del territorio, per questa estate non si parla di chiusura o ridimensionamento piuttosto di ripartenza.

Sul nuovo servizio nessuna esternazione da parte del Comitato sanità bene comune che da anni monitora tutte le attività legate all’ospedale e alla sanità territoriale e che ha sempre atteso i fatti piuttosto che accontentarsi delle parole. Il cruccio più grande resta il Pronto soccorso, che continua a funzionare a scartamento ridotto: 12 ore diurne. Si tratta del servizio portante per il buon funzionamento del presidio ospedaliero ed è su questo che amministratori e comitato hanno sempre puntato il dito. Eppure è proprio questa unità operativa che paga più di altre la mancanza di personale sufficiente per coprire tutti i turni proprio questa difficoltà ha portato a un ridimensionamento dell’orario con preoccupazione da parte di tutti.

