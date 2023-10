Chirurgia, corso con la realtà immersiva  

Un corso di chirurgia per apprendere le migliori tecniche in una realtà immersiva all’avanguardia in Italia. È quello che hanno messo in campo per due giorni l’Azienda ospedaliero-universitaria e l’Università nelle aule del Centro formazione della Facoltà di Medicina.

Si tratta di “Care of the critically Ill surgical patient”, un corso interattivo realizzato dal Royal College of Surgeon of England che coniuga le conoscenze teoriche e le abilità pratiche necessarie per prendersi cura dei pazienti chirurgici complessi e ad alto rischio di complicanze.

Docenti di entrambe le specialità chirurgiche e anestesiologiche provenienti dal Niguarda di Milano e dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno guidato gli specializzandi nell’acquisire, attraverso lezioni a piccoli gruppi e casi clinici, un metodo di approccio e gestione del malato chirurgico critico. Tra i temi affrontati, la sepsi, le insufficienze d’organo, l’equilibrio acido/base, gli aspetti nutrizionali. Il corso è stato richiesto da Piergiorgio Calò, direttore della Chirurgia Generale dell’Aou, insieme al preside della facoltà di Medicina Luca Saba (direttore della Radiologia del Policlinico), al coordinatore delle Scuole di Specializzazione Gabriele Finco (direttore dell’Anestesia del Policlinico) e ha visto protagonista Luigi Zorcolo, direttore della Chirurgia colon proctologica dell’Aou.

