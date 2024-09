Chirurgia bariatrica, esperti a confronto 

“Le nuove frontiere della chirurgia bariatrica”. È questo il titolo del convegno in programma per lunedì alle 8,30 nell'aula Atza dell'ospedale San Michele. All'ordine del giorno il tema dell'obesità: si parlerà delle nuove frontiere della chirurgia bariatrica, in particolare di robotica, e del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale, strumento di vitale importanza per la tutela del paziente. Nonostante i dati allarmanti sull'obesità forniti dall'Istat, sono ancora poche le strutture che si occupano della patologia in modo integrato. Il centro di Chirurgia dell'obesità del Brotzu è riconosciuto come Centro d'eccellenza Sicob (Società italiana di chirurgia dell'obesità e malattie metaboliche). «È importante diffondere il concetto che l’obesità non è una colpa, ma una patologia cronica e che esistono più approcci terapeutici», commenta Agnese Foddis, direttore generale del Brotzu.

«Il nostro approccio innovativo non riguarda solo la chirurgia», sottolinea Giovanni Fantola, direttore del centro, «ma anche la patologia di base come la genetica che studia l’associazione dei tumori con l’obesità. La chirurgia dell’obesità è da considerarsi fondamentale nella prevenzione e cura del diabete, delle malattie cardiovascolari e dei tumori».

