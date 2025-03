Chirurgia, a Sorgono pazienti da tutta l’Isola 

A poco più di anno dall’inaugurazione, la week surgery dell’ospedale San Camillo decolla. Domani cominciano gli interventi urologici, che si aggiungono a quelli di attività programmata fra chirurgia di parte con tecnica laparoscopica, colecisti, proctologia. Non sono tanto i 317 interventi effettuati nel 2024, a cui si aggiungono i 35 da inizio 2025 ad oggi, a stupire, quanto la specializzazione di un piccolo ospedale che attira pazienti da tutta l’Isola. Un lavoro virtuoso, quello del reparto di degenza breve, coordinato dal primario Francesco Cabras, che ha ridato slancio ad un presidio dove le sale operatorie erano chiuse dal 2020. L’urologia riparte domani, grazie a Stefano Mallocci, primario al San Francesco di Nuoro.

«Da ottobre 2023 - racconta Cabras - registriamo un 30% di pazienti che arriva a Sorgono da altre zone. L’avvio degli interventi urologici vedrà le sale operatorie attive 3 giorni la settimana, grazie ai colleghi nuoresi. Puntiamo a diventare un riferimento regionale per le patologie chirurgiche a media intensità, anche grazie al fondamentale ruolo del personale infermieristico, coordinato da Paolo Arru». In reparto lavorano specializzandi come Emanuele Lai, in arrivo dal Policlinico di Monserrato. Nel pronto soccorso è attivo L’Emergency Team coordinato da Peppino Paffi, direttore dell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione del San Francesco: «Un tassello - dice Paffi - che rende più efficiente il pronto soccorso, grazie a un medico anestesista-rianimatore e un infermiere di area critica che arrivano da Nuoro coprendo il notturno, dalle 20 alle 8 del mattino». (g. i. o.)

