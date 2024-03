Chirurgia a pezzi, la Cisl in trincea 

La chirurgia delle protesi alla Tommasini è solo l’ultimo regalo della politica alla sanità privata. Ieri anche la Cisl Fp Ogliastra ha espresso tutto il suo disappunto. Se la chirurgia perde pezzi, i chirurghi vanno via. Sempre ieri l’ospedale Brotzu di Cagliari ha formalizzato l’incarico di primario a Giampietro Gusai (punto di forza del reparto di Lanusei). La smobilitazione è in atto, la preoccupazione è forte, al punto che la segretaria Cisl Fp Ida Cabras e il coordinatore sanità Cisl territoriale Fabrizio Meloni attaccano a testa bassa: «Quanto sta accadendo è motivo di forte preoccupazione in quanto il reparto di chirurgia subirebbe una grossa perdita difficilmente colmabile nel breve termine che metterebbe ulteriormente a dura prova la tenuta del nostro ospedale». In realtà in ospedale non c’è quasi nulla che vada bene e la delibera last minute che strappa un pezzo di ortopedia al pubblico per il privato è solo l’ultima beffa. Il sindacato fa il punto: «L’assegnazione di posti letto di ortopedia in favore di soggetti privati sarebbe un segnale negativo per il Nostra Signora della Mercede, già orfano di altri reparti, come il punto nascita, pediatria e cardiologia da anni a mezzo servizio. Le rassicurazioni, che più volte i vertici aziendali hanno manifestato, non hanno sortito i risultati sperati. Se non si porrà immediatamente rimedio sarà la conferma della volontà di non voler investire sul potenziamento della sanità pubblica ogliastrina».

RIPRODUZIONE RISERVATA