Chirurgia 2: «Di nuovo c’è solo il nome»  

Ispezione a sorpresa della consigliera regionale Desirè Manca all’ospedale di Civile di Alghero. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha compiuto ieri una visita al terzo piano (accompagnata dal direttore generale della struttura), nel reparto di Chirurgia, dove solo pochi giorni fa erano stati annunciati posti letto aggiuntivi e due nuovi medici. «Di nuovo c'è soltanto il nome, quello di “Chirurgia 2”. Una unità operativa dal nome accattivante che sembrerebbe esistere soltanto nei comunicati a mezzo stampa. Perché di fatto Chirurgia 2 consiste in una manciata di posti letto ricavati dalla Chirurgia generale», ha riferito la consigliera Manca: «Si dovrebbe smettere di vendere favole ai sardi, non è possibile assistere a una tale mistificazione della realtà», ha aggiunto facendo presente che la realtà del reparto di Chirurgia è ben diversa da quanto propagandato di recente. «Un reparto di diciotto posti letto di degenza più uno: cinque di questi vengono adesso dedicati agli interventi programmati. La coperta è sempre la stessa, troppo corta, e dedicare cinque posti letto ad un'altra attività non equivale ad annunciare l'istituzione di una Chirurgia 2». Anche i medici, a sentire la consigliera, sono nello stesso numero. (c.fi.)

