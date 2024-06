Chirurghi e cardiologi, le Asl della Sardegna non trovano specialisti  

Cercansi specialisti per le Asl della Sardegna. L’ultimo bando dell’Ares, pubblicato il 3 giugno e scaduto il 15, che offriva 87 incarichi a tempo indeterminato in diversi settori e in tutti i territori, non ha riscosso grande successo. Le domande complessivamente sono state 105, ora si stanno completando le procedure, ma 42 incarichi rimarranno vacanti, perché nessuno si è proposto, in particolare nel Nuorese, dove l’emergenza per la carenza di medici è più spaventosa che altrove.

La procedura

C’è penuria di camici bianchi nell’Isola. E questa non è una novità. Il fatto è che ogni volta che si fanno le chiamate, i professionisti – fuori dai grandi centri – non rispondono. Succede con i medici di medicina generale e le “sedi carenti”, e succede con gli specialisti, come dimostrano i dati del più recente appello diramato dalla Struttura di Medicina convenzionata dell’Ares, su richiesta precisa da parte delle singole Aziende che hanno necessità di colmare i buchi.

Erano ottantasette gli incarichi offerti, per un totale di 848 ore settimanali, in Allergologia, Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia Maxillo Facciale, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Fisiochinesiterapia, Geriatria, Medicina dello Sport, Medicina e Chirurgia Emergenza Urgenza, Nefrologia, Neuropsichiatria Infantile, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Oncologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicoterapia per Psicologi, Reumatologia e Urologia. «Incarichi a tempo indeterminato disponibili per l’assegnazione dopo che sono state espletate le procedure di mobilità intraziendale e il completamento orario offerte agli specialisti ambulatoriali già titolari nelle Asl interessate», spiegano dall’Ares.

I numeri

Le candidature presentate sono state complessivamente 105: 59 nella Asl di Cagliari, 36 in quella del Sulcis, 3 in Ogliastra, 3 nell’Oristanese, 2 nella Asl di Sassari e una in quella di Nuoro e una in Gallura. Vacanti in tutto 42, dei quali 16 a Nuoro (dove gli incarichi in palio erano 17) e 8 in Ogliastra (contro gli 11 offerti).

L’allarme

Nei giorni scorsi i presidenti provinciali degli Ordini dei medici sono stati sentiti in commissione sanità del Consiglio regionale e hanno tracciato un quadro a tinte fosche. Maria Giobbe (Nuoro) ha evidenziato che «l’ospedale San Francesco è al collasso totale»; Antonio Luigi Sulis (Oristano) ha spiegato che «poiché 45mila pazienti sono senza medico di base, cioè un terzo della popolazione provinciale, sul San Martino si rovescia un carico improprio che ha fatto collassare i reparti di Medicina e Chirurgia»; Salvatore Lorenzoni (Sassari) ha sollecitato «compensazioni concrete per motivare i medici e fare in modo che partecipino ai concorsi».

Il Medio Campidano

Per quanto riguarda gli incarichi della Asl Medio Campidano, l’avviso per l’assegnazione di incarichi si specialistica ambulatoriale è stato pubblicato il 17 giugno e scadrà il 27 giugno. Sono stati offerti complessivamente 14 incarichi a tempo indeterminato, per un totale di 127 ore settimanali, in Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Reumatologia e Urologia. (cr. co.)

