Chippatura dei cani, tappa al parco Parodi 

Dopo gli incontri del periodo invernale tornano anche in questa primavera le giornate del Chip day dedicate alla microchippatura dei cani e all’inscrizione gratuita all’anagrafe canina.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 maggio dalle 9 alle 12 al Parco Parodi di Sant’Andrea. La scelta del litorale come al solito, non è a casuale: nella zona della campagna dilaga infatti il fenomeno del randagismo.

L’iniziativa è organizzata dal Comune assieme al servizio veterinario dell’Asl con la Garante degli animali e il supporto degli operatori del canile Shardana e di Amici del Branco. Per usufruire del servizio i proprietari dei cani dovranno presentarsi con un documento di identità e il codice fiscale. È possibile prenotare la microchippattura gratuita chiamando il numero 3470324998 , dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14,30, Nel limite del possibile saranno accettati anche i proprietari che arriveranno senza prenotazione.

L’iniziativa è rivolta soltanto ai cittadini quartesi. I proprietari dei cani dovranno portare con sé le bustine per raccogliere gli escrementi. Le precedenti giornate sono state un successo con decine di cani microchippati che adesso potranno trovare la strada di casa.

