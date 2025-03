Chiosco sulla spiaggia, cantiere sequestrato 

Avrebbero voluto realizzare un chiosco amovibile sulla spiaggia di Museddu. Ma non avevano autorizzazioni. Al parere contrario dell’Ufficio tutela e del paesaggio si è aggiunto quello del Comune di Cardedu per «mancanza del presupposto della proprietà dell’area sulla quale insiste la realizzazione dell’opera». L’area su cui stava lavorando l’impresa, su commissione di una società con sede a Tortolì, è stata posta sotto sequestro dopo il blitz della polizia locale che ha trasmesso un’informativa alla Procura della Repubblica.Durante il sopralluogo, sulle dune del lungomare gli agenti hanno rinvenuto una ventina di blocchi in calcestruzzo, verosimilmente a costituire un basamento. Spulciate le carte e ravvisata la mancanza del parere favorevole all’intervento, il Comune - in amministrazione straordinaria - ha ritenuto opportuno ordinare la sospensione immediata dei lavori, di cui la committente aveva presentato una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) nel 2021, annunciando l’avvio per l’anno successivo. Cosa che, però, non è avvenuta. Come testimonia l’istanza inviata, lo scorso gennaio, al Suape. Quella su cui erano in corso i lavori è un’area contesa tra Comune, Demanio e società committente che rivendica un diritto di proprietà riconducibile a una seconda ditta che propone l’intervento. Il contenzioso è pendente in Tribunale. (ro. se.)

