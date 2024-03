Chiosco in gestione solo sino a ottobre 

La cascata Sa Spendula a breve avrà di nuovo il servizio ricettivo e turistico del chiosco, grazie a un bando temporaneo in pubblicazione entro marzo. L'area della famosa cascata simbolo di Villacidro, uno dei maggiori punti di richiamo turistico per il paese, è carente di servizi da novembre, quando si è conclusa la gestione della società Sa Spendula 2.0 che ha portato avanti la struttura per nove anni.

«Abbiamo pubblicato una delibera di indirizzo per l'apertura temporanea del chiosco, cui abbiamo lavorato sinergicamente fra il mio assessorato e quello alle attività Produttive», anticipa l'assessore alla Promozione turistica, Marco Erbì. «Il bando prevede un affidamento fino a ottobre: contiamo di chiudere il progetto definitivo di adeguamento e ristrutturazione del chiosco entro la fine di quest'anno. I lavori di rifacimento prevedono anche l'installazione di servizi igienici. A fine lavori, presumiamo entro un anno, sarà possibile pubblicare il bando definitivo con affidamento pluriennale».

Il bando temporaneo nasce con l'intento di offrire un punto accoglienza e un servizio di informazioni turistiche in un'area cara ai residenti e ampiamente visitata e prevede anche la pulizia e la cura delle aree attorno alla struttura, compresa l'area giochi adiacente la pineta. «L'intento è quello di rendere fruibile, decorosa e attrattiva la zona ai piedi della cascata, valorizzando il nostro patrimonio turistico e ambientale», chiude Erbì.

L'importo del canone di affitto mensile comunale verrà indicato nel bando in pubblicazione e prevede la decurtazione delle spese sostenute per la pulizia delle aree pubbliche e per il noleggio dei bagni chimici, in considerazione della temporanea durata della concessione. (m. m.)

