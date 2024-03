Chiosco in fiamme sulla spiaggia 

Le fiamme, questa volta, hanno illuminato il mare, nella spiaggia di Porto Sole, a Baja Sardinia. Lingue di fuoco in mezzo alla vegetazione, poco prima della mezzanotte di domenica. Gli incendiari non si sono fermati neanche nel fine settimana. Un’altra brutta storia che conferma le preoccupazioni della prefetta di Sassari e del procuratore di Tempio. Ieri è stato dato fuoco ad un chiosco, in un’area privata, gestito da una famiglia di imprenditori di Laerru. Un atto intimidatorio portato a compimento senza alcun ostacolo da almeno due persone. L’allarme è scattato quando ormai c’era ben poco da fare per salvare la struttura. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Arzachena e, di rinforzo, anche una squadra da Olbia. A conferma dell’ipotesi di un incendio doloso, la velocità di propagazione delle fiamme. Il rogo ha avvolto subito il chiosco e si è rischiato anche che l’incendio aggredisse la macchia mediterraneo a ridosso della spiaggia di Porto Sole. Chi ha appiccato le fiamme non si è posto alcun problema ad agire vicino alla vegetazione.

Bruciare tutto

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per contenere l’incendio, le fiamme non hanno investito le piante vicine. Le squadre al lavoro hanno potuto soltanto circoscrivere il rogo, la struttura è stata letteralmente divorata, incenerita. È altamente probabile l’utilizzo massiccio di liquido infiammabile come innesco, forse anche all’interno del chiosco. Un primo provvisorio bilancio dell’attentato incendiario è pesante, il beach club di Porto Sole è andato completamente distrutto con danni nell’ordine delle decine di migliaia di euro. L’obiettivo dei responsabili della incursione, raggiunto, era quello di distruggere tutto, con il rischio di mandare in fumo ettari ed ettari di macchia. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Porto Cervo e dai colleghi di Olbia, sono già iniziate.

Le vittime

I gestori del chiosco sono originari di Laerru ma da anni vivono e lavorano ad Arzachena. I sindaco, Roberto Ragnedda, ha manifestato la solidarietà di tutta la comunità arzachenese alla famiglia Manca. I Carabinieri avrebbero già individuato un possibile movente, si parla di questioni legate alla attività lavorativa delle vittime.

