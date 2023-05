In una visione di valorizzazione del patrimonio immobile pubblico, il Comune di Villanovafranca indice un bando per l’affidamento di un chiosco bar in piazza Aldo Moro. La struttura è formata da un bar con i servizi igienici. La concessione sarà per cinque anni (prorogabili per altri 5). Il canone di concessione mensile a base d'asta è pari a 127 euro. I partecipanti alla gara d’asta dovranno far pervenire al protocollo del comune, entro il 27 maggio. (g. g. s.)

