VaiOnline
Orosei.
10 agosto 2025 alle 00:35

Chiosco in cenere nella notte  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alle prime luci dell’alba di ieri, intorno alle 4, due squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro – una proveniente dalla sede centrale e l’altra dal distaccamento di Siniscola – sono intervenute con urgenza lungo la Statale 125, a Cala Ginepro, per domare un incendio che ha avvolto completamente un chiosco di pertinenza di un ristorante.La struttura, di proprietà di un noto imprenditore originario di Nuoro ma residente a Orosei da diversi anni, è stata divorata dalle fiamme in pochi minuti, nonostante il rapido arrivo dei soccorritori. Il rogo ha sprigionato alte colonne di fumo visibili a distanza e ha richiesto un intenso lavoro di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Terminate le operazioni, i vigili del fuoco hanno avviato i rilievi per accertare le cause dell’incendio. Le indagini, però, non hanno ancora fornito risposte certe: non sono stati individuati segni evidenti di innesco né altri indizi utili a confermare l’ipotesi dolosa. Tuttavia, questa pista non viene esclusa, così come resta aperta la possibilità di un’origine accidentale. I danni sono stimati in oltre 20 mila euro. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione estiva di Sos Alinos, che per fare piena chiarezza stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo

«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito

L’avvocato Aste si sofferma sul misterioso agguato di Flumentepido 
Andrea Artizzu
L’allarme

Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino

Domani l’autopsia su Roberta Pitzalis, verifiche anche sulla polpa di avocado 
Francesco Pinna
Regione

Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 
La nomina

Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà

Calabrese, 58 anni, resta in carica sino alla scelta del nuovo presidente 
Alessandra Carta
Turismo

Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde

In Municipio ad Arzachena gli impegni per la Costa Smeralda 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia»

Monastir, l’ex sindaca Luisa Murru: la sanità sarda? È da riorganizzare 
Paolo Carta
Verso il voto

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto»

Trattative in stallo nel centrodestra, le soluzioni arriveranno a settembre  