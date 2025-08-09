Chiosco in cenere nella notte  

Alle prime luci dell’alba di ieri, intorno alle 4, due squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro – una proveniente dalla sede centrale e l’altra dal distaccamento di Siniscola – sono intervenute con urgenza lungo la Statale 125, a Cala Ginepro, per domare un incendio che ha avvolto completamente un chiosco di pertinenza di un ristorante.La struttura, di proprietà di un noto imprenditore originario di Nuoro ma residente a Orosei da diversi anni, è stata divorata dalle fiamme in pochi minuti, nonostante il rapido arrivo dei soccorritori. Il rogo ha sprigionato alte colonne di fumo visibili a distanza e ha richiesto un intenso lavoro di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Terminate le operazioni, i vigili del fuoco hanno avviato i rilievi per accertare le cause dell’incendio. Le indagini, però, non hanno ancora fornito risposte certe: non sono stati individuati segni evidenti di innesco né altri indizi utili a confermare l’ipotesi dolosa. Tuttavia, questa pista non viene esclusa, così come resta aperta la possibilità di un’origine accidentale. I danni sono stimati in oltre 20 mila euro. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione estiva di Sos Alinos, che per fare piena chiarezza stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. (f. u.)

