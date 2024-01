Chiosco, ecco i gestori 

Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti scade domani mattina: 24 ore dopo vanno presentate le istanze per rilevare in gestione il chiosco della pineta di S’Isula Manna, in territorio di Lotzorai ma in concessione al Comune di Girasole. La struttura è stata distrutta dalle fiamme alla vigilia di Ferragosto. Il giudice del Tribunale di Lanusei ha emesso un’ordinanza con cui ha rilasciato l’immobile, procedendo alla formale immissione in possesso al Comune. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA