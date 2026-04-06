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Lotzorai.
07 aprile 2026 alle 00:34

Chiosco di nuovo in cenere 

Raccolta fondi per ricostruire la struttura distrutta in un raid 

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Chissà se il router è riuscito a trasmettere almeno una minima parte delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Il dispositivo che gestisce il traffico dati era custodito all’interno della struttura che insiste nella pineta di Is Orrosas, litorale di Lotzorai: è andato completamente bruciato insieme a tutto il resto del chiosco-bar di proprietà della famiglia dell’assessore comunale al Turismo, Giovanni Garau che lo gestisce insieme ai fratelli. È il secondo rogo che distrugge La Riva bianca, dopo quello di sette anni fa. Era aprile, anche in quella circostanza. Ovvero sempre a ridosso dell’apertura stagionale che era programmata per il primo maggio. Ma anche stavolta, come allora, è tutto da ricostruire.

Tutto distrutto

Erano le 2 della notte tra Pasqua e Pasquetta. Le fiamme si sono levate altissime, intorno alla struttura che ospita il chiosco-bar. Ritrovo estivo degli avventori del lido, a breve avrebbe dovuto inaugurare. I vigili sono arrivati subito, ma hanno potuto soltanto domare le fiamme per poi provvedere alle operazioni di bonifica dell’area andate avanti fino alle 4. Le squadre del 115 lavorano per accertare l’eventuale origine dolosa dell’incendio, che tuttavia resta la pista investigativa privilegiata dei carabinieri della compagnia di Lanusei, interventi con una pattuglia della stazione di Tortolì, anche in virtù del precedente episodio.

Raccolta fondi

In attesa di chiarire l’origine dell’incendio, quel che resta è una proprietà (di nuovo) in ginocchio. «Per questo - afferma il sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini - abbiamo organizzato una raccolta fondi: serve una mano per Giovanni e i suoi familiari in un momento così difficile. Lotzorai è una comunità che sa stringersi nei momenti difficili». L’alba di Pasquetta è stata nerissima per la comunità, come conferma Mannini: «Rimane un profondo sgomento e, se dovesse emergere una matrice dolosa, sarebbe un fatto gravissimo che colpisce non solo una famiglia ma l’intera comunità. Si tratta di un colpo durissimo che, senza un aiuto concreto, rischia di compromettere seriamente la possibilità stessa di ripartire. La Riva bianca non è solo un’attività economica: sostiene più famiglie e garantisce ogni anno opportunità di lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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