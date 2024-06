Chiosco da smantellare, l’ira del titolare di Luchia: «Mi vogliono far fallire» 

Dal Comune arriva una determinazione dirigenziale che ha l’effetto di un siluro sul Luchia, il frequentatissimo chiosco di viale Buoncammino a Cagliari: deve essere smantellato, la concessione è stata revocata per sempre. Il provvedimento, con effetto immediato, è partito ieri dal servizio Patrimonio del Comune: non parla solo di tavolini, sedie e fioriere piazzati senza autorizzazione o di Dj che hanno messo musica in violazione del piano acustico. Questa volta c’è anche il riferimento a canoni non versati (sono citati gli anni 2016 e 2023) e multe non pagate per svariate migliaia di euro.

La clamorosa protesta

Il titolare Claudio Ara però non ci sta. È l’ora dell’aperitivo, sposta bancone e inizia a regalare birre ai clienti, mentre grida: «Io ho pagato tutte le tasse e tutte le multe». Per qualche minuto in viale Buoncammino blocca pure il traffico, ma poi «i suoi mentori» come li chiama lui lo convincono a rimettere tutto in ordine. Ara spiega le ragioni della sua protesta fatta a suon di musica e bevande offerte. «Tutte le tasse e tutte le multe le ho pagate. C’è solo una multa dell’autunno scorso da 18mila euro del Comune perché abbiamo abusato di 30 metri quadri di suolo pubblico e l’hanno moltiplicata per gli otto anni che siamo qui. Quindi è lievitata, ma perché fare questo conteggio? L’unica che devo impugnare è questa. Tutto il resto viene regolarmente pagato: multe, tasse, dipendenti. Quando sono arrivato qui questo posto era abbandonato e pieno di topi: l’ho rimesso a posto, ho riqualificato l’area e creato 12 posti di lavoro. Da un’altra parte del mondo mi stenderebbero un tappeto rosso. So che ci sono delle regole da rispettare, ma ci sono situazioni che vanno viste singolarmente e per ognuno fare deroghe ad hoc. Invece mi vogliono far fallire». Al suo fianco ha i clienti, pronti a scendere in piazza insieme a lui per non far chiudere il Luchia. Si stanno organizzando, ma da qui al prossimo 9 luglio “gli amici del Luchia”, questo è il nome che si sono dati, qualcosa sicuramente faranno

Le accuse

Dal Comune però vedono le cose diversamente. Nel corso del 2024 è risultato che, nonostante ricalcoli al ribasso «la posizione debitoria si era ulteriormente aggravata a causa di un insoluto derivante da un verbale della polizia locale del 20 ottobre 2023. La ditta risultava pertanto debitrice di una somma pari a 18.103,77 euro». Il procedimento di decadenza era stato avviato quando ancora la polizia locale ha accertato che, la stessa ditta «esercente l'attività del chiosco bar, installava e utilizzava, in assenza di valido titolo abilitativo, un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicali gestito da un Dj e occupava parte del suolo pubblico limitrofo al chiosco per un totale di 99 metri quadrati». Attraverso uno studio professionale, la società ha contestato la quantificazione degli arretrati. Il Comune ha rigettato la ricostruzione.

L’ultimatum

Così ecco la decadenza della concessione. Ma anche l’intimazione «alla ditta», per la «rimozione dei chioschi e manufatti accessori e la bonifica ed il ripristino dello stato dei luoghi nell'area occupata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento». Se non ci penseranno i titolari arriverà la ruspa del Comune e le spese saranno accollate a loro. L’efficacia è immediata, salvo che non arrivi un ricorso.

