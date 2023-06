Chiosco chiuso nell’anfiteatro: ritardi per il bando del Comune 

«Che fine ha fatto il chiosco da installare nell’anfiteatro comunale, attrezzato per eventi culturali, spettacoli, momenti di socializzazione e animazione, rendendo l’area più accogliente e capace di essere un presidio per il controllo e la sicurezza della struttura?». È la domanda che la minoranza di Arbus rivolge al sindaco, Paolo Salis, a otto mesi dall’avviso del Comune alla ricerca di imprenditori, persone singole, associazioni e cooperative interessati all’affidamento dello spazio verde, dove posizionare una struttura per la somministrazione di alimenti e bevande.

«La stagione estiva – dice il capogruppo, Michele Schirru - è già partita, ma il punto ristoro nell’anfiteatro è chiuso. Se nulla dovesse cambiare, sarebbe un grave danno sia per la mancata offerta dei servizi alla comunità, in un’area di grande valore per l’aggregazione e le attività socio-culturali, sia per l’economia, anche nel nostro territorio in forte sofferenza».

Il gruppo chiede: «quale procedura seguite al fine di garantire l’apertura del chiosco e con quali modalità l’amministrazione intenda procedere, considerata la scadenza della precedente convenzione con l’ex gestore nel 2021, per un canone annuo di 2.500 euro».

Telegrafico il primo cittadino: «È vero, siamo in ritardo. Stiamo lavorando con sistemi che consentono un iter più snello, alla luce del nuovo regolamento di attuazione del codice degli appalti». (s. r.)

