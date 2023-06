Chiosco chiuso e cibo sequestrato 

Merce priva di tracciabilità e assenza delle acutizzazioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. Ancora un blitz sui chioschi nella spiaggia di Torre dei Corsari, dove sono arrivati i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Cagliari, a tutela della salute pubblica. A seguito di mirati controlli, hanno proceduto al sequestro amministrativo di pesci e gamberoni, apponendo i sigilli nei due frigoriferi dove sono stati trovati. La chiusura del locale è solo per la sala di ristorazione e fino alla consegna alle forze dell’ordine dei permessi necessari. Resta aperto il bar, nessuna violazione alla norma.

Il racconto

L’arrivo dei Nas, intorno alle 11, sulla spiaggia della località più popolata della Costa Verde non è passato inosservato. I primi a notare la loro presenza sono stati i bagnanti che hanno sperato in un controllo di routine senza conseguenze, considerata l’importanza del servizio, gestito dall’operatore turistico Danilo Timpanaro. Dopo minuziosi controlli, il sequestro si sarebbe reso necessario in quanto i pesci e i gamberoni, conservati in frigo, per finire sulla mensa degli ospiti, non riportavano le obbligatorie indicazioni sulla tracciabilità delle singole fasi, dalla produzione, alla trasformazione e distribuzione. Il gestore non sarebbe neanche stato in grado di mettere a disposizione dei Nas neppure la documentazione Haccp, un atto che racchiude un insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché sull’analisi del prodotto finito. Ora Timpanaro rischia una multa da mille a seimila euro.

Gli altri chioschi

Dalle 11 alle 16, i carabinieri hanno avuto tutto il tempo per visitare un secondo chiosco, anche questo fronte mare, a due passi dal primo. Per il terzo anno consecutivo, affidato in gestione dal titolare della concessione, Alessio Mattana, al commerciante Andrea Lai. Qui la visita inaspettata dei militari non ha rilevato alcuna irregolarità. Si è salvato il terzo stabilimento balenare, ristorante e bar, di proprietà del Comune, chiuso per riposo settimanale.

Il passato

Non è la prima volta che sul quel tratto di spiaggia arrivano le forze dell’ordine e mettono sigilli alle strutture dopo aver accertato anomalie. Spesso proprio legate alla salubrità degli alimenti. Trasgressioni anche da un punto di vista sanitario verificate dall’Azienda sanitaria di Sanluri nei locali adibiti a cucina.