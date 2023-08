Se lo sono chiesto in tanti: «Quando aprirà il chiosco del Parco Magico, inaugurato dalla Giunta di Monserrato un mese e mezzo fa?». Ora si sa qualcosa in più: si chiamerà “The Clover lounge bar”. I futuri proprietari hanno affisso la locandina di prossima apertura e nella pagina Instagram avvisano: «Siamo in procinto di iniziare i lavori, speriamo al più presto». La data precisa dell’apertura ancora non è indicata, la palla è in mano ai futuri gestori.

