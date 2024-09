Chiosco a misura di disabili, è bufera 

Il rischio è perdere un finanziamento di 160mila euro, già concesso dalla Fondazione Mazzola, per la costruzione di uno stabilimento balneare a misura dei disabili sul litorale di Torregrande.

A lanciare l’allarme, lo scorso luglio, era stata la Sea scout group, cooperativa che si occupa di inserimento sociale per persone con disabilità intellettivo-relazionale e destinataria della sovvenzione. «Dal Comune, oltre all’apprezzamento verbale per il progetto, nessun impegno formale per l’assegnazione dell’area», aveva denunciato il presidente dell’associazione Riccardo La Porta. Un’area che, sempre secondo La Porta, sarebbe già stata individuata dal Demanio marittimo «in una porzione di arenile sul lato destro della torre costiera, già assegnata in concessione semplice all’Amministrazione civica».

L’assessora

Una versione completamente difforme da quella fornita dall’assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru, che ieri in Consiglio comunale, ha replicato ad un’interpellanza presentata dalla capogruppo di Alternativa sarda Progetto Sardegna, Maria Obinu, proprio su questa vicenda.

«Il Comune ha ricevuto una proposta progettuale per la costruzione di un chiosco a servizio di attività lavorative dei disabili, ma non è stata presentata alcuna richiesta Suape e non è stato pubblicato neanche un bando dal Demanio per la costruzione di un chiosco». L’esponente dell’Esecutivo ha poi aggiunto: «Ci chiediamo come avremmo potuto rispondere in mancanza di questa procedura. Stiamo facendo tanto per le associazioni che operano a favore dei disabili, non ci sarebbe alcun motivo per ostacolare un’iniziativa come questa».

Primo contatto

Una doccia gelata per la Sea scout group che, a testimonianza delle interlocuzioni avviate con vari esponenti della Giunta, conserva mail certificate e messaggi. I primi contatti risalgono a ottobre 2023, subito dopo esser risultati vincitori del bando della Fondazione Mazzola. «Ho inviato al Comune la proposta progettuale e anche i documenti forniti dal Demanio in cui mi veniva indicato il lotto già affidato all’Amministrazione in concessione semplice sul quale si sarebbe potuta realizzare la struttura», spiega La Porta. Si tratta del lotto numero 8: quello che ospita lo scheletro del bagno pubblico andato a fuoco lo scorso giugno.

Le altre mail

«Il 2 novembre ho inviato una mail agli uffici di piazza Eleonora e ho informato anche il sindaco - aggiunge - mentre da esponenti della Giunta ho avuto rassicurazioni sul fatto che fossero stati informati anche i dirigenti competenti». Lo scorso febbraio l’ennesima richiesta di incontro, sollecitata alla Sea scout dalla Fondazione Mazzola, per verificare la fattibilità dell’iniziativa.

L’attesa

«Di fatto, a distanza di un anno attendo ancora una risposta sull’iter da seguire», conclude il presidente dell’associazione. Le risorse non sono ancora definitivamente perse, ma ci sono già altre amministrazioni pronte a farsi avanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA