Chioschi nei parchi, il piano per rilanciarli 

Un piano da 250mila euro per far rinascere i chioschi dei parchi comunali di Selargius. «Saranno dei punti di accoglienza per i bambini, basta serate sino a notte fonda come succedeva in passato», assicura il sindaco Gigi Concu. Il progetto è work in progress, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche che l’assessorato ai Lavori pubblici sta definendo in queste settimane, concentrato sulle strutture di via Parigi e via Campi Elisi, chiuse e vandalizzate da quasi sei anni.

Un problema, quello dei punti ristoro chiusi e abbandonati, più volte emerso anche in Consiglio comunale. «Lo chiedo da anni», ricorda il consigliere di minoranza Riccardo Cioni, «bisogna fare qualcosa perché la situazione di degrado attuale dei chioschi non è un bel biglietto da visita. Il fatto che ora si voglia ristrutturarli è sicuramente positivo, è necessario però», sottolinea, «condividere con chi vive nelle zone vicine possibili progetti e strategie di gestione, per evitare di creare disagi come già successo tempo fa».

Situazione di abbandono che si protrae da anni: nel parco dedicato alla Brigata Sassari e in quello della Pace le due strutture sono state chiuse nel 2019, decisione contenuta in una determina dell’allora ufficio Urbanistica del Comune che parlava di “gravi negligenze” riferendosi alle società che da anni si occupavano della gestione dei chioschi. Da allora i rispettivi punti ristoro sono chiusi, e presi di mira dai vandali. «Un vero peccato», commenta Giulia Salis mentre passeggia nel parco di via Parigi con due amiche e il figlio di due anni, «questa struttura potrebbe essere usata per offrire un servizio ristoro alle tante famiglie che frequentano il parco», dice indicando il chiosco sbarrato da quasi sei anni.

«I chioschi non saranno demoliti ma ristrutturati», spiega il sindaco, «in ogni caso prima di procedere con gli interventi, condivideremo tutto con i cittadini che vivono nelle vicinanze». Strategia legata agli esposti presentati anni fa dai residenti - sia nella zona di via Parigi che in quella di via Campi Elisi - per via dei decibel oltre i limiti sino a tardi. «In futuro saranno dei punti di accoglienza per i bambini che frequentano le due aree verdi, dove poter bere una bibita e mangiare un gelato negli orari di apertura dei parchi, e ovviamente ci saranno i servizi igienici». Resta da decidere anche la futura gestione che - dopo il caos concessioni in passato - potrebbe essere comunale.

