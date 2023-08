Chioschi mai aperti,  l’Authority assicura «Ora c’è il via libera» 

Sono ancora chiusi i tre chioschi della passeggiata di Su Siccu ultimata da tempo e diventata meta quotidiana di tanti cagliaritani che ci vanno per passeggiare, correre o mangiare in alcuni dei ristoranti presenti. Al loro interno si intravede qualche tubo, segno che qualche lavoro si è iniziato a farlo, ma nulla che faccia presagire che a breve entrino in funzione. Eppure dall’Autorità portuale già a febbraio avevano detto che sarebbe stata questione di poco affinché le tre società private vincitrici della gara per la concessione iniziassero a programmare le attività di gestione del chiosco-bar, del chiosco-ristorante e di quello per i servizi alla nautica.

Apertura imminente?

Qualcosa però finalmente bolle in pentola (e non solo per la passeggiata). «Lo scorso 26 luglio – fa sapere l’Autorità portuale -, dopo un complesso iter di verifica previsto dalla normativa vigente, nel corso del Comitato di Gestione è stato dato il via libera al rilascio del titolo di concessione sia per i tre chioschi nella passeggiata di Su Siccu (durata decennale) sia per il punto ristoro del parco dei Magazzini del Sale (il cosiddetto padiglione Nervi), quest’ultimo per una durata di 4 anni. I nuovi concessionari stanno gradualmente prendendo possesso dei fabbricati per poter procedere con i lavori di rifinitura ed allestimento degli interni che consentiranno loro, una volta completati, di poter avviare le attività previste».

Le perplessità

Un iter complesso, dunque, che spiegherebbe il perché del ritardo nell’apertura dei chioschi. E molti frequentatori della passeggiata si sono addirittura dimenticati di cosa sarebbe dovuto sorgere nella nuova passeggiata non molto tempo dopo la sua inaugurazione. «Non ricordavo dovessero farci qualcosa», commenta Pierluigi Fodde, mentre fa una pausa dalla corsa. «Chissà se quando invecchierò saranno già stati aperti», aggiunge ironico. D’altronde le lungaggini burocratiche non sono una novità e non riguardano solo Su Siccu. «Però è brutto vederli chiusi da tanto tempo, soprattutto per chi come me viene a passeggiare qui», afferma Federico Solarino: «È normale pensare che si siano sprecati dei soldi, anche se non sono pubblici, per realizzare strutture finora inutilizzate». Perplessità che solo l’annunciata apertura potrà davevro spazzare via.

