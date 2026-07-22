Chioschi irregolari, speranze dal Pul 

Tutto rinviato a settembre. Quando il Comune di Tortolì aprirà il periodo delle osservazioni al Pul, gli operatori potranno chiedere la conversione della classificazione della spiaggia di Orrì da periurbana (qual è attualmente) a urbana. Non una semplice sottigliezza. Con l’eventuale nuova classificazione gli imprenditori potrebbero non dover smontare i locali a fine stagione. Cosa che, invece, ora dovrebbero mettere in atto per non cadere nella trappola delle violazioni urbanistiche.

Se n’è parlato martedì sera in sala consiliare, quando il Comune ha riunito i titolari delle concessioni demaniali attive lungo i 17 chilometri di litorale. «È stata un’occasione di confronto e di dialogo. Come amministrazione - ha spiegato Fabrizio Annarumma, consigliere comunale con delega alle Attività produttive - riconosciamo il lavoro quotidiano e l’impegno che i concessionari prestano in termini di servizi a residenti e turisti. Per questo ci siamo resi disponibili a collaborare per accogliere le loro necessità, anche in collaborazione con gli uffici del Comune, ovviamente sempre all’interno del perimetro normativo».

Gli ultimi provvedimenti di sequestro dei locali (Sa Tanca ha ancora i sigilli, il Frontemare è tornato in piena attività dopo la decisione del gip Davide Quartu) hanno agitato le acque e allargato il solco delle preoccupazioni, già abbastanza profondo per la minaccia della direttiva Bolkestein che, dal 30 settembre 2027, impone di mettere a gara le concessioni demaniali su spiagge e litorali tramite procedure di evidenza pubblica. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA