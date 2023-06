Chioschi in spiaggia, i tempi si allungano 

Si allungano i tempi per l’installazione di un chiosco sulla spiaggia di Scivu e di gazebo relax stagionali a Piscinas, quest’ultimi a servizio dell’hotel Le Dune. Due storie diverse, con un denominatore comune: mancano le autorizzazioni degli enti preposti. Nei giorni scorsi la struttura amovibile di Scivu è stata montata dalla titolare, Paola Dessì. Un sopralluogo della Polizia municipale ha intimato la rimozione perché abusiva, la concessione rilasciata dal Comune di Arbus per gli anni passati è scaduta, pertanto l’iter per il rinnovo necessita di un tempo più lungo, si ricomincia dall’inizio.

Più complessa la questione di Piscinas. Intanto l’Hotel Le Dune, da questa stagione si appresta a riaprire le porte, a conclusione di un rilevante intervento di riqualificazione. Da questo è nata la necessità di offrire servizi per i propri clienti adeguati alla classificazione alberghiera, nel caso specifico si tratta di gazebo da sistemare sulla spiaggia distanti dall’hotel. Per farlo occorre il via libera della Regione, della Soprintendenza, del Parco Geominerario, verifiche sugli interventi edili e di trasformazione del territorio, rispetto dei vincoli idrogeologico e forestale. Le posizioni di ciascun ente sono già all’attenzione della conferenza di servizi del Suape, prevista per lunedì, ma rinviata al 26 per «interlocuzioni fra la ditta Le Dune services e la Regione, tutela del paesaggio». ( s. r. )

