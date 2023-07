Chioschi del Poetto e istituti scolastici: ecco i defibrillatori  

Da oggi Cagliari è sempre più cardio protetta. Il Comune ha infatti acquistato 32 defibrillatori semiautomatici esterni (dae), da destinare ai chioschi del Poetto e alle scuole cittadine che ne sono ancora sprovviste.

Ieri in Municipio la cerimonia di consegna, alla presenza del sindaco Paolo Truzzu che ha spiegato: «Era uno degli impegni presi in campagna elettorale: migliorare la cardio protezione della città. È stato scelto il Poetto in quanto è un luogo in cui ci sono sempre molte persone, non solo d’estate. È quindi più probabile che capitino certi eventi. In questo modo si può intervenire rapidamente. L’obiettivo è di aumentare la sicurezza di tutti, anche dei turisti».

Strumenti salvavita

L’assessore allo Sport, Fioremma Landucci, ha aggiunto: «Un intervento immediato in caso di eventi cardiaci può essere lo spartiacque tra la vita e la morte». E da medico ricorda che «questo tipo di defibrillatori può essere usato da chiunque: una voce guida dice esattamente cosa fare e cosa no. È meglio fare piuttosto che aspettare altri soccorsi». Ma rassicura: «Ci sarà la possibilità di fare corsi sulla procedura da seguire». Il capitolo scuole con l’assessore comunale all’istruzione, Marina Adamo: «È un gesto di responsabilità nei confronti di un ambiente popolato da persone di diverse fasce d’età: dagli alunni al personale scolastico, più o meno giovane. Chiunque durante la vita può essere colpito da un arresto cardiaco: i dati dicono che il 70% delle persone su cui si interviene entro i primi 10 minuti si salvano».

Il dirigente del Comune, Evandro Pillosu, ha spiegato che cci sarà la geolocalizzazione dei defibrillatori in modo da poter dare ampia informazione sulla loro posizione a chi fosse in stato di necessità. Si aggiungono agli apparecchi già presenti nella spiaggia del Poetto e a Calamosca grazie al servizio di salvamento e a quelli sulle unità volanti della Polizia Locale».

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Consiglio Edoardo Tocco: «Diverse mozioni in materia, hanno evidenziato quanto sia importante questa iniziativa».

Dove saranno

I chioschi in cui saranno posizionati i defibrillatori sono cinque: La Sella del Diavolo, il Nilo, il Fico d’India, l’Emerson e il Capolinea. Gli altri apparecchi saranno distribuiti in sei diverse direzioni didattiche: gli istituti comprensivi Giovanni Lilliu e 17º Circolo, l’Azuni, il Buccari, l’istituto comprensivo Santa Caterina e quello Satta-Spano-De Amicis.

