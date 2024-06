Chioschi chiusi, degrado nei parchi  

Chioschi chiusi e vandalizzati da anni, e nei parchi cittadini - escluso quello di Si ‘e Boi - mancano persino i bagni pubblici. Da via Parigi a via Campi Elisi, passando per San Lussorio e il parco Lineare. «Selargius vanta tanti spazi verdi, ma non ci sono i servizi», lamentano molti cittadini. «Stiamo studiando un nuovo piano di gestione per i parchi cittadini», assicura il sindaco Gigi Concu. «Verranno garantiti bagni e fontanelle, e sicuramente non ci saranno più ristoranti e serate di musica sino a tardi, visti i problemi creati dalle passate gestioni».

Le interrogazioni

Un problema, quello dei punti ristoro chiusi e abbandonati, più volte affrontato in Consiglio comunale con diverse interrogazioni dai banchi della minoranza. Situazione che si protrae da anni: nel parco dedicato alla Brigata Sassari, e in quello della Pace, le due strutture sono state chiuse nel 2019, decisione contenuta in una determina predisposta dall’ufficio Urbanistica e Patrimonio del Comune che parlava di «gravi negligenze» riferendosi alle società che da anni si occupavano della gestione dei chioschi. Da allora i rispettivi punti ristoro sono chiusi, e presi di mira dai vandali. «Un vero peccato», commenta Giulia Pes mentre passeggia con i figli nel parco di via Toscana. «Per il resto l’area è tenuta bene, ma questo angolo è nel degrado», dice indicando il vecchio chiosco rattoppato con pannelli in legno e delimitato da transenne. Stesso scenario nel parco di via Parigi: «Vengo qui con i miei nipoti quasi ogni pomeriggio», dice Cecilia Melis, «è una tristezza vedere il vecchio chiosco chiuso, soprattutto servirebbe un distributore di bibite e snack. Per non parlare dei servizi igienici: come si può avere un parco senza bagni?».

I lavori da fare

Disagi riemersi di recente nell’aula di piazza Cellarium. «I chioschi sono ormai fatiscenti, in uno stato imbarazzante», sottolinea il consigliere comunale di minoranza Riccardo Cioni. «Bisogna fare qualcosa. Prima di tutto è una questione di decoro urbano, ma non solo: in questo periodo, con le scuole chiuse, sempre più famiglie frequentano i nostri parchi, e almeno i servizi essenziali vanno garantiti, bagni e punti ombra in primis. Il prima possibile l’argomento va affrontato, in commissione e in Consiglio, e insieme ai cittadini, perché dobbiamo decidere cosa fare di questi chioschi».

Assemblee in agenda

Lamentele che i vertici del Municipio conoscono bene. «Quei chioschi non possono continuare a stare in quelle condizioni», ammette il sindaco Concu. «Le passate gestioni hanno creato dei problemi, ci sono state lamentele di chi abita vicino ai parchi e persino delle petizioni per via della musica alta e del caos sino a tarda notte. Per questo», annuncia il primo cittadino, «prima di prendere qualsiasi decisione ci dovrà essere un confronto con i cittadini per decidere insieme a loro il futuro di quelle strutture».

