Chiorazzo ricambia idea: appoggerà il Campo largo 

Nuovo colpo di scena nella corsa alle Regionali lucane del 21 e 22 aprile: Angelo Chiorazzo (Basilicata Casa Comune) fa un altro passo indietro e decide di sostenere il candidato del centrosinistra, Piero Marrese (Pd). Il fondatore della cooperativa Auxilium ha accolto l’appello della coalizione, che si ricompatta sul presidente dem della Provincia di Matera per sfidare il governatore uscente, Vito Bardi (Forza Italia), ricandidato dal centrodestra più Italia Viva e Azione. Chiorazzo aveva già fatto un passo indietro per appoggiare l’oculista Domenico Lacerenza, che però si era ritirato 48 ore dopo essere stato incoronato dal centrosinistra, proprio quando l’imprenditore aveva comunicato di voler andare da solo. E invece, in serata, il nuovo passo indietro per «dare alla Basilicata un governo diverso da quello del centrodestra, che è stato il peggiore della storia».

Intanto in Piemonte di Barbara Paloschi continua il percorso separato di Pd e M5S verso le urne dell’8 e 9 giugno. La sfidante dem del governatore azzurro uscente Alberto Cirio, Gianna Pentenero, ieri sera aveva in agenda incontro con le altre forze dell’alleanza - senza i pentastellati - per la sua investitura ufficiale.

