VaiOnline
Quartucciu
19 agosto 2026 alle 00:46

Chiodo sporgente, lo scivolo dei bimbi è in sicurezza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato messo in sicurezza, con la rimozione del chiodo sporgente, uno degli scivoli del parco Sergio Atzeni di Quartucciu. Il pericolo era stato segnalato da alcuni cittadini sui social, con tanto di fotografia che mostrava la punta metallica fuoriuscire da uno dei pali in legno della struttura utilizzata dai bambini. La segnalazione non è rimasta senza risposta. Gli uffici infatti si sono attivati ed è stato eseguito un primo intervento per eliminare il chiodo e mettere in sicurezza il gioco. Si tratta però di una sistemazione provvisoria, in attesa del completo ripristino dello scivolo.
Alla struttura mancano infatti anche due elementi orizzontali in legno. L’intervento definitivo, previsto a breve, servirà a ricollocarli e a riportare il gioco alle condizioni originarie e di sicurezza. Un problema individuato grazie alle segnalazioni di chi frequenta il parco e che ha fatto scattare il primo intervento. L’obiettivo ora è completare la manutenzione e restituire ai bambini lo scivolo in condizioni di sicurezza. ( matt.cab. )
RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Miracolo Trepy, arriva la madre e si sveglia

L’attaccante del Cagliari che ha rischiato di morire annegato sta meglio 
l L. Piras, Spignesi
La crisi

Stangata sulle famiglie, 1.300 euro in più all’anno

Il caro-vita sta erodendo gli stipendi dei sardi: dalla luce ai trasporti, il conto è sempre più salato 
Alessandra Carta
Le indagini

Organizzazioni criminali dietro il traffico di migranti

Oggi l’interrogatorio del presunto scafista di Tuerredda Il dubbio: i barchini utilizzati solo per l’ultimo tratto di mare? 
Francesco Pinna
Il dramma

«Hanno colpito la mia amica, io sono riuscito a salvarmi»

Il racconto del ragazzo di 16 anni che si trovava a Chia assieme alla giovane travolta dal natante con gli algerini 
Andrea Manunza
Il racconto di una dottoressa: «Situazione difficile, spesso siamo costretti a chiamare i carabinieri»

Paura al Brotzu, nuove aggressioni

Tre professionisti sanitari coinvolti, i sindacati chiedono tutela e sicurezza 
Cristina Cossu
Il caso

Altri due femminicidi Ed è bufera su Keber: «Aveva tre denunce»

Delitti a Colleferro e Cosenza Zaia: a Camponogara un fallimento  