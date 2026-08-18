Chiodo sporgente, lo scivolo dei bimbi è in sicurezza 

È stato messo in sicurezza, con la rimozione del chiodo sporgente, uno degli scivoli del parco Sergio Atzeni di Quartucciu. Il pericolo era stato segnalato da alcuni cittadini sui social, con tanto di fotografia che mostrava la punta metallica fuoriuscire da uno dei pali in legno della struttura utilizzata dai bambini. La segnalazione non è rimasta senza risposta. Gli uffici infatti si sono attivati ed è stato eseguito un primo intervento per eliminare il chiodo e mettere in sicurezza il gioco. Si tratta però di una sistemazione provvisoria, in attesa del completo ripristino dello scivolo.

Alla struttura mancano infatti anche due elementi orizzontali in legno. L’intervento definitivo, previsto a breve, servirà a ricollocarli e a riportare il gioco alle condizioni originarie e di sicurezza. Un problema individuato grazie alle segnalazioni di chi frequenta il parco e che ha fatto scattare il primo intervento. L’obiettivo ora è completare la manutenzione e restituire ai bambini lo scivolo in condizioni di sicurezza. ( matt.cab. )

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