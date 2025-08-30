VaiOnline
L’indiscrezione
31 agosto 2025 alle 01:06

Chiocci portavoce della premier? Lui smentisce: «Resto al Tg1» 

Gian Marco Chiocci è pronto a lasciare la direzione del Tg1 per diventare portavoce di Giorgia Meloni. La notizia in prima pagina su Il Foglio movimenta un sabato tranquillo per la politica. Nessun commento da Palazzo Chigi, mentre il giornalista in mattinata riunisce la redazione, confermando che la premier ha sondato informalmente la sua disponibilità, ma frenando: «Non me ne vado, sto bene al Tg1. Quando arriverà davvero una proposta che accetterò, avviserò subito voi e l’azienda». Un certo imbarazzo ai piani alti della Rai, mentre il Pd delinea un bivio: «Ha due strade, smentire questa ipotesi oppure dimettersi subito».

L’intenzione di Meloni sarebbe quella di «dare più forza alla comunicazione inaugurando la seconda fase del suo governo: quella che guarda alle elezioni del 2027», e Chiocci, «è considerato una persona di assoluta fiducia». Intanto la notizia alimenta le indiscrezioni sul possibile successore di Chiocci. Nell’ottica di una soluzione esterna, meno probabile, si parla di Mario Sechi e Tommaso Cerno. Fra le opzioni interne: Nicola Rao, da giugno alla guida del Giornale Radio e di Radio1; e Gennaro Sangiuliano, ora corrispondente Rai da Parigi e già direttore del Tg2 prima di diventare ministro della Cultura, ruolo da cui si è dimesso.

