Chimica Verde: Solinas scrive alla premier Meloni 

Un’immediata convocazione della cabina di regia per rivedere e ridefinire gli obiettivi del progetto della Chimica Verde e avviare gli investimenti nello stabilimento realizzato da Versalis (Eni) e Novamont a Porto Torres. È la richiesta inviata dal governatore Christian Solinas alla presidente del consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, nero su bianco per chiedere alla premier di convocare la cabina di regia, come richiesto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, in occasione della convocazione degli Stati generali nel marzo scorso.

Un incontro a Roma al quale dovranno partecipare le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, sottoscrittori nel 2011 del Protocollo della Chimica Verde. «Per procedere alla sua revisione, all’aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi di intesa», scrive Solinas,«nonché alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici contenuti nell’accordo, non ancora adempiuti, in un accordo di programma che riavvii gli investimenti e ristabilisca gli impegni assunti 12 anni fa». La cabina di regia, rappresenta un importante tassello per dare impulso al progetto di riconversione industriale dell’area produttiva di Porto Torres e dell’intero Nord Ovest della Sardegna, impegnato ad avviare una grande mobilitazione generale per portare avanti le tante vertenze sospese del territorio. (m.p.)

