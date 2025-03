Chimica Verde, Confindustria non firma 

Non c’è la firma di Confindustria Centro Nord Sardegna nel documento unitario per portare la vertenza sulla Chimica Verde a Roma, con capofila la Regione. Un atto condiviso dal territorio del Nord Ovest, nella sala Angioy del palazzo della Provincia-Città Metropolitana di Sassari, un incontro con le istituzioni, il sindacato Cgil, Cisl e Uil, Tips, a cui ha partecipato anche il presidente di Confindustria, Achille Carlini che «non avendolo potuto visionare con sufficiente anticipo», segnala una serie di aspetti «che richiedono un più approfondito esame e che ci impediscono la sua sottoscrizione». Nella lettera indirizzata alla governatrice Todde si sottolinea che «i dati inseriti nel documento hanno preso come base di partenza una situazione che si è modificata nel corso degli anni determinando uno sviluppo del business industriale differente rispetto a quanto ipotizzato inizialmente, considerazioni che avrebbero richiesto una differente valutazione». In questo si inserisce la visione del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas: «Partiamo dalla chimica verde per poi associare una serie di problematiche legate tra loro, dal tema energia alle infrastrutture portuali. Difficile utilizzare le risorse sulla dismissione delle aree industriali se non si completano le banchine del porto».