Chimica, alunni premiati 

Il liceo Marconi-Lussu si conferma una scuola di grande eccellenza e ottiene risultati prestigiosi in molte discipline: lo dimostrano le premiazioni dei vincitori delle finali regionali dei Giochi della chimica, giunti alla 41esima edizione.

La cerimonia si è tenuta alla Cittadella universitaria di Monserrato. Dopo una prima fase che ha coinvolto 377 studenti, 57 ragazzi di dieci scuole sarde hanno affrontato le finali regionali, svoltesi nelle sedi universitarie di Sassari e Cagliari. Tra gli studenti premiati del primo biennio delle scuole superiori c’è Giuseppe Porcu della prima C del liceo scientifico di San Gavino, arrivato quarto ai giochi internazionali di matematica dell’Università Bocconi di Milano.

Tra gli studenti del triennio delle scuole superiori dell’indirizzo non chimico sono stati premiati Lorenzo Liscia (primo) del liceo scientifico sangavinese e al terzo posto Daniele Serra dello stesso istituto superiore. In particolare Lorenzo Liscia ha rappresentato la Sardegna alle finali nazionali di chimica, a Firenze.Organizzata dalla Società chimica italiana, la manifestazione punta a valorizzare le eccellenze scolastiche e ad avvicinare gli studenti al mondo della chimica.

Altri riconoscimenti

Intanto, nell’aula magna del liceo sangavinese, in via Tommaseo, sono stati premiati tanti studenti che si sono distinti in varie attività, quali competizioni nazionali di chimica e di scienze naturali, di fisica e di matematica, la gara di teatro per il “T challenge”, la partecipazione a Monumenti aperti, la partecipazione al concorso Asimov e alle Olimpiadi di italiano.

È stata infine premiata anche la classe terza B del liceo scientifico “Marconi-Lussu”, che ha partecipato con impegno e creatività al concorso nazionale “Genera 2025, oltre gli stereotipi di genere e verso le professioni del futuro: donne e ricerca in fisica”.

