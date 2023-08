“Chimere”, Cottarelli e l’economia immaginaria 

Cos’hanno in comune il sogno libertario delle criptovalute, quello tecnocratico dell’indipendenza delle banche centrali, la finanziarizzazione del sistema economico, l’abolizione della fatica attraverso la tecnologia, la globalizzazione e un mondo senza barriere, l’illusione della crescita infinita e l’idea che, tagliando le tasse ai ricchi, tutti staranno meglio, come con la flat tax? Sono sette grandi sogni immaginati e concretizzati da riformisti visionari, uomini e donne con la volontà di cambiare il mondo. Eppure il confine tra sogno e utopia è spesso sottile e tante idee geniali, messe a confronto con la realtà, hanno preso la direzione sbagliata. Carlo Cottarelli chiama quelle visioni “chimere” e le racconta nel suo nuovo libro (“Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia”, edito da Feltrinelli), spiegando al grande pubblico qual è la consistenza dei sette sogni e qual è la posta in gioco del loro successo o fallimento.

Oggi lo presenterà alle 18,30 all'Antiquarium Turritano di Porto Torres per il festival Éntula. L'incontro fra l'economista e il giornalista Gianni Garrucciu immaginato per fare chiarezza sulle questioni che riguardano il presente e che incideranno sul futuro dell'economia mondiale.

