Chilivani si illumina per il 100° Derby Sardo 

A tenere a battesimo il 1° Derby Sardo all'ippodromo di Chilivani fu il 27 maggio 1921 il re Vittorio Emanuele III. Vinse il tenente Giovanni Baroncelli, in sella a Cerca de Ozieri della scuderia di Luigi Comida. Domani chi vince entra nella storia, perché è il Derby Sardo numero 100. La Riunione, inizio alle 19, propone anche due listed (Premio Ardu e 20° Derby del purosangue arabo) e il 51° Gran Premio Regione Sarda. I pronostici.

Premio Memorial Domenico Manca (m 1.600) - Tre purosan- gue della Scuderia San Giuliano (Furia, Llamp e Sole de l'Alguer) e Nuovam i più considerati.

Premio Anacaad-memorial gen. Giovanni Baroncelli (m 1.600) - Trio: Dokovic, Brigadore e Drakaris.

Premio Fegentri World Championship for Gentleman Riders (m 1.800) -Tamalo Bill è insidiato da Never Ending Story, Sopran Brenta e Bull de l'Alguer.

Premio Memorial Bebbo Ardu (m 2.400) - Favoriti Abu di Gallura, Delirio e Divino.

100° Derby Sardo-Memorial Giovanni Sini (m 2.400) - In 7 corse Inchimbe ha 3 vittorie e 4 secondi posti. Lo ha battuto già Imperatorecatalano. Occhio a Iridia, un successo e un terzo posto come Isidoro Dey. Nella trio possono entrare Idealuna (4 piazzamenti) e Idolo de Mores.

51° Gran Premio regione Sarda (m 2.400) - Self Praise si difende da Leopold Bloom e Lohengrin.

20° Derby Italiano del purosangue arabo (m 2.400) - Tra Evan Go e Imperatore by Varna può spuntare Invicta.

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