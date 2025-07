Chili di marijuana custoditi in garage, trentenne nei guai 

Trentenne di Desulo nei guai per trenta chili di marijuana scoperti nel suo garage. Il giovane, dopo gli arresti domiciliari, ora ha l’obbligo di dimora a Desulo. È successo nel pomeriggio del 29 giugno, quando i carabinieri del paese, in quel momento liberi dal servizio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il giovane accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari dell’Arma, transitando lungo le vie del centro, hanno percepito un forte odore di marijuana proveniente da un edificio apparentemente disabitato. Insospettiti, a quel punto hanno effettuato un controllo. Hanno così sorpreso l’uomo intento a manipolare ingenti quantità di sostanza stupefacente, separando le infiorescenze dagli steli.

I militari hanno proceduto con la perquisizione, estesa a un locale attiguo nella disponibilità del giovane.

I controlli hanno permesso di rinvenire cinque sacchi contenenti marijuana, per un peso complessivo di oltre 29 chilogrammi e 1.730 euro in contanti, di cui il giovane non ha giustificato la provenienza. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari.

Dopo la convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria competente ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

