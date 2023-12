Chiesto un mutuo per rifare le Medie 

Un mutuo da seicentosessantamila euro per cofinanziare la riqualificazione delle scuole medie di via dei Lavoratori. Il Comune di Dolianova ha autorizzato il ricorso a un prestito da Cassa depositi e prestiti. Le risorse andranno ad aggiungersi al finanziamento da 2,6 milioni di euro ottenuto alla fine dello scorso anno dal Comune grazie ai fondi del Pnrr. Il mutuo con Cdp avrà una durata di ventinove anni, suddiviso in cinquantotto rate semestrali a tasso fisso.

Il progetto è tra i diciotto selezionati per tutta la Sardegna premiati per l’alto tasso di innovazione e l’inserimento in un contesto di green economy. Oltre alla riqualificazione energetica della struttura, è previsto anche l’adeguamento alle nuove norme per la prevenzione degli incendi. Il progetto rappresenta la voce più importante del piano triennale delle opere pubbliche recentemente aggiornato dal Comune che prevede una spesa complessiva di ventidue milioni di euro.

Intanto procedono speditamente i lavori iniziati qualche settimana fa per la sistemazione dei cornicioni e la sostituzione dei vecchi cancelli d’ingresso, risalenti agli anni ’90, corrosi dalla ruggine e fuori norma. Per quest’altro intervento, il Comune ha ottenuto un finanziamento di centomila euro dai fondi del progetto regionale Iscola. Alla fine dei lavori sarà possibile riaprire l’ingresso principale di via dei Lavoratori chiuso da mesi in attesa di sostituire i vecchi cancelli.

