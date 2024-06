Chiesto il rinvio a giudizio dopo l’incidente mortale 

Avrebbe tamponato un’Ape Car a 94 chilometri orari, in un punto dove non si potevano superare i 50 e con il piccolo mezzo a tre ruote che viaggiava sotto i 30 all’ora. Per questa ragione, chiusa l’inchiesta sul tamponamento costato la vita a Gianni Dessì, 59 anni di Guspini, il pm Rita Cariello ha chiesto il rinvio a giudizio per il compaesano Enrico Mancosu, oggi ventenne.

I fatti risalgono alla sera del 29 ottobre 2022, quando una Fiat Grande Punto ha travolto l’Ape lungo la statale 126. Udienza preliminare è stata fissata davanti al Gup del Tribunale di Cagliari, Giorgio Altieri, per il prossimo 12 settembre.

L’Ape, in seguito al violento tamponamento, era stata sbalzata in avanti finendo nella corsia opposta e ribaltandosi sul fianco sinistro: per il conducente non c’era stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati in seguito allo schianto. L’uomo era deceduto il giorno successivo all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, dov’era stato trasportato in condizioni disperate.

La famiglia della vittima, assistita dallo Studio3A, ha seguito l’andamento delle indagini della Procura che si sono concluse, dopo la consulenza, con la richiesta di rinvio a giudizio del giovane conducente accusato di omicidio stradale.

