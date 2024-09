Chiesti i fondi per aumentare le telecamere 

Il Comune punta ad allargare la rete di telecamere in città. Dopo le ultime sei - che si sommano alle altre sedici già attive - ora l’idea è di installare nuovi occhi elettronici nel territorio. Dando priorità ai punti sensibili, lì dove si concentrano atti vandalici e incidenti: piazza Matteotti e piazza IV Novembre, via Vittorio Emanuele, l’ex 554 - all’altezza di via Pirastu e nell’incrocio con via dei Nasturzi - via dei Mughetti e Mari Pintau.

Per ora c’è una bozza di progetto approvata dalla Giunta, passo iniziale per richiedere un finanziamento di poco meno di 60mila euro nell’ambito del piano per la sicurezza urbana promosso dalla Prefettura di Cagliari. L’obiettivo - viene spiegato nella delibera - è «potenziare l'attività di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità», perché in città «sono presenti criticità significative sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, che vanno dalla microcriminalità, all'abusivismo edilizio e commerciale».

