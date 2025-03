Chiesti 9 anni per il prof accusato di violenza su una studentessa 

Nove anni di reclusione sono stati chiesti ieri mattina dal pubblico ministero Gaetano Porcu nei confronti di un docente di disegno e storia dell'arte del liceo scientifico Alberti che, secondo le accuse, nel 2017 avrebbe violentato una studentessa di 16 anni. L’indagato si è sempre difeso con forza negando di aver avuto qualsiasi rapporto sessuale con la ragazza.

Stando alla ricostruzione della Procura, le violenze (tre episodi in tutto) sarebbero avvenute quando la giovane aveva raggiunto il professore in sala disegno per consegnare alcuni elaborati. Abusi sessuali che, però, il docente nega categoricamente anche attraverso il difensore Luigi Porcella che non ritiene credibile il racconto della studentessa.

Di diverso avviso il pubblico ministero Gaetano Porcu che ha condotto le indagini e, ieri mattia, chiesto la condanna dell’imputato davanti al collegio della prima sezione penale del Tribunale, presieduto dalla giudice Lucia Perra. Ad assistere la ragazza ed i genitori ci sono, invece, i legali Rita Dedola e Francesco Marongiu. Terminate le discussioni, i giudici hanno rinviato al 9 maggio per le repliche e la sentenza. (fr.pi.)

