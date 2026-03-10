Chiesta la condanna dell’ex sindaco Mereu 

Nel dicembre 2024 l’ex sindaco di Ortacesus, Fabrizio Mereu, era stato condannato dal Tribunale a 8 anni e mezzo di carcere per peculato e induzione indebita nell’ambito di un’inchiesta su presunti favori. La sentenza appellata ora attende il giudizio di secondo grado, ma nel frattempo, ieri mattina, l’ex presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta si è visto chiedere dal pm Giangiacomo Pilia un’altra condanna a 6 anni e mezzo per il secondo filone della stessa indagine. Per la Procura e per i Carabinieri di Dolianova sarebbe stato al centro di un giro di presunti favori e appalti assegnati ad amici e ad alcuni imprenditori della zona. Ma durante la prima indagine sono emerse anche altre vicende, scaturite poi in un nuovo processo.

Chiuso il dibattimento, ieri mattina il pm Pilia ha così chiesto anche un anno di reclusione per Mario Gaviano, 9 mesi per Gianluigi Falqui (di Senorbì), un anno per Alessandro Pillolla, un anno e mezzo per Salvatore Venuti (di Selargius) e Antonino Putzu (di Villaspeciosa), 9 mesi per Roberto Campus e Roberto Zedda, infine 6 anni di carcere per Enrico Marci (di Settimo), operatore dell’ufficio tecnico logistico della Questura di Cagliari. L’inchiesta-bis, nella quale erano coinvolti anche alcuni militari, ruota attorno a presunti affidamenti illeciti della gestione delle mense scolastiche e dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di impianti sportivi.

Davanti al collegio del Tribunale presieduto dal giudice Giorgio Cannas, la pubblica accusa ha depositato una lunga requisitoria scritta e poi ha formulato le richieste di condanna, ricostruendo la vicenda. Udienza è poi stata rinviata al 21 aprile per l’avvio delle arringhe delle difese.

