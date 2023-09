Chiesetta riaperta per la festa grande 

Tornano nella chiesetta della metà del 1.600 le celebrazioni per la festa di Sant'Andrea, iniziata ieri. Dopo il restauro durato alcuni anni, la piccola iconica chiesa, simbolo di Assemini, può finalmente ospitare le messe che tra oggi e domani si celebreranno nella cittadina. La festa, che da 35 anni è anche sagra del pesce, ha di nuovo la sua chiesa con il campanile crollato a causa di una tromba d'aria, ripristinato e con il suo portico, la cui ricostruzione ha provocato qualche polemica: benché non sia coevo della chiesa, molti asseminesi non hanno gradito la scelta di rifarlo da zero, più alto e con quattro colonne anziché cinque.

Sopra il campanile è stata posta una croce provvisoria in acciaio, in attesa che venga restaurata la croce di ferro che venne posizionata al posto del campanile crollato. L’associazione Sant'Andrea che organizza la festa, per voce del presidente Candido Mameli, dichiara la propria soddisfazione di poter finalmente riutilizzare quel piccolo gioiello, semplice nella sua architettura, oggetto di profonda devozione per gli asseminesi: «Abbiamo voluto commissionare a Vittorio Matta, un artista di Assemini, una statua di Sant'Andrea, che rimarrà per sempre nell'altare e nella comunità asseminese». Domani mattina la statua, che nella città dei ceramisti non poteva che essere in ceramica, sarà testimone del rito tradizionale della benedizione dei pesci che verrà officiato dal cardinale Arrigo Miglio, mentre oggi sarà don Paolo Alamanni, il parroco della Chiesa del Carmine a celebrare la messa alle 18, seguita dalla processione.

