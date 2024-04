Chiesetta di San Pietro, centomila euro per il recupero 

Centomila euro per il recupero e la messa in sicurezza della chiesa di San Pietro, una delle cinque chiese del paese «che ha caratterizzato e tuttora caratterizza la storia e la cultura della comunità di Castiadas». Il progetto esecutivo, appena approvato dalla Giunta comunale, prevede il rifacimento del tetto, del bagno, dell’impianto elettrico e la sostituzione delle finestre con nuovi infissi in legno di castagno dotati di un comando elettrico sia nella chiesa che nella casa parrocchiale. Si procederà, inoltre, al risanamento delle lesioni sui muri, alla tinteggiatura e anche alla realizzazione del manto erboso nell’aiuola che si trova di fronte alla chiesa.

I fondi per i lavori sono stati messi a disposizione dal Comune. «Gli interventi sulla chiesa di San Pietro - ha sottolineato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - erano stati sollecitati dal parroco e dai cittadini della borgata. L’opera assume una valenza anche in chiave turistica. Al termine dei lavori migliorerà infatti l’immagine sia della parrocchia che dell’intera borgata, la più vicina al mare».

Nei piani del Comune e della parrocchia la chiesa di San Pietro – anche in vista dei lavori previsti per la realizzazione di un nuovo ponte e della rotatoria - dovrebbe diventare il centro principale delle celebrazioni eucaristiche della zona. I lavori, dal momento in cui partiranno, dovrebbero essere ultimati in due mesi o poco più. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA