Chiesetta di San Benedetto, in appalto i lavori di restauro 

Hanno lottato tanto e adesso i loro sforzi saranno premiati. Stanno per essere appaltati i lavori per il restauro della chiesetta di San Benedetto in via Marconi, per cui si erano battuti anche i residenti della zona.

Chiusa dal luglio del 2019 per inagibilità ha bisogno di un imponente intervento di restauro per sistemare il tetto. L’ultimo atto di un lento declino è quando aveva ceduto anche un pezzo della croce del campanile a vela. Proprio per questo era stato messo uno stop alle celebrazioni e anche alla festa di luglio. La chiesa ha aperto le porte solo in occasione di Monumenti aperti e del tour del romanico. Dopo decenni di abbandono ora la svolta, grazie anche ai fondi stanziati dalla Regione lo scorso anno: 150mila euro, più 50mila messi in bilancio dal Comune.

Anche i residenti avevano avviato una raccolta fondi da destinare al restauro coordinata dal parroco di Sant'Elena don Alfredo Fadda e dal suo vice don Gianmarco Lorrai. Prima del Covid erano stati sistemati anche dei salvadanai in alcune attività commerciali: in tutto erano stati racimolati 7 mila euro. Ci si era affidati poi anche alla pesca miracolosa, quella che si faceva tanto tempo fa: ognuno portava un oggetto che non usava più, un altro comprava un biglietto e vinceva subito qualcosa e così contribuiva a salvare la chiesetta.

La chiesetta gotico catalana del Seicento è uno dei gioielli di Quartu. Già nel 2015 venne fatta anche una raccolta di firme per il recupero.

