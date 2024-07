Chiesetta di San Bendetto, al via i lavori 

La stavano aspettando trepidanti questa notizia. Domani inizieranno i lavori di ristrutturazione dell’antica chiesetta di San Benedetto in via Marconi e i più contenti non potevano che essere i residenti della zona. Quel vicinato che, guidato dalla basilica di Sant’Elena, aveva promosso una raccolta fondi e organizzato una pesca miracolosa proprio per racimolare risorse per il restauro della chiesetta. In tutto avevano raccolto 13mila euro che serviranno per il restauro degli arredi mentre i fondi, circa 200mila euro, arrivano da Regione e Comune.

«Siamo felicissimi» dice una delle residenti Milvia Serra, «e la gioia è doppia perché i cantieri aprono proprio il giorno prima della festa di San Benedetto che giovedì celebreremo ancora in basilica in attesa, speriamo dall’anno prossimo, di poter tornare nella nostra chiesa». E mercoledì, con in testa il parroco don Alfredo Fadda, davanti alla chiesetta ci sarà tutto il vicinato per essere presenti a un momento così importante.I lavori riguarderanno prima di tutto la sistemazione del tetto le cui condizioni erano peggiorate negli ultimi anni tanto che non sono state più celebrate le messe. Poi si procederà al restyling dell’interno. I quadri sono già stati restaurati, adesso si dovrà mettere mano ai banchi che resteranno quelli originali.

RIPRODUZIONE RISERVATA